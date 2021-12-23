البحرية الأمريكية تضبط سفينة صيد محملة بالأسلحة للحوثيين

ضبطت البحرية الأمريكية في مياه الخليج شحنة أسلحة على متن سفينة صيد مصدرها إيران ويُعتقد أنّها كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثيين في اليمن حسبما أفاد بيان ليل الأربعاء الخميس.

وتتألف الشحنة بحسب بيان الأسطول الخامس الأمريكي، من نحو 1400 رشاش من طراز “إيه كيه-47” وأكثر من 226 ألف طلقة ذخيرة. وقد جرت العملية في شمال بحر العرب في 20 ديسمبر/ كانون الأول.

وقالت البحرية إنّ سفنها عثرت على الأسلحة “أثناء عملية تفتيش أجراها أفراد من خفر السواحل الأمريكي، وتم نقل الأسلحة والذخيرة غير المشروعة في وقت لاحق إلى مدمّرة حيث يُنتظر التخلص منها نهائيا”.

وحددت البحرية مصدر السفينة إيران. وقد عبرت المياه الدولية على طول طريق “يُستخدم تاريخيا لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين في اليمن”، وفقا للبيان الأمريكي.

وعرّف طاقم السفينة المكون من خمسة أفراد عن أنفسهم بأنهم يمنيون وسيُعادون إلى اليمن. وقرّرت القوات البحرية الأمريكية أن السفينة “تشكل خطرًا على الملاحة والشحن التجاري وأغرقتها”.

يشهد اليمن منذ منتصف 2014 حربا طاحنة على السلطة بين ميليشيا الحوثيين المدعومين من إيران وقوات الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف العربي منذ بداية عملياته في هذا البلد في 2015.

وتسبّبت الحرب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة، وبمقتل مئات آلاف الأشخاص ونزوح ملايين السكان عن منازلهم نحو مخيمات موقتة.

وإيران هي الدولة الوحيدة التي تعترف بسلطة الحوثيين. وتتّهمها الرياض خصوصا بتهريب مواد تُستخدم في تصنيع الطائرات المسيّرة التي يحاول الحوثيون مهاجمة المملكة بها.

وجاءت عملية ضبط شحنة الأسلحة في وقت تصاعدت المواجهات في اليمن مع شن قوات التحالف ضربات متواصلة على مدى الأيام الماضية ضد أهداف في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ 2014.

ومساء الأربعاء، أعلن التحالف استهداف معسكر الأمن المركزي بصنعاء “بضربات موجعة” ردا على محاولة جديدة لمهاجمة المملكة بطائرات مسيّرة، مشيرا إلى أنّه دمّر مخازن للطائرات المسيّرة والأسلحة في المعسكر.

وكان التحالف قام في وقت سابق هذا الأسبوع بقصف أهداف في مطار صنعاء المتوقف عن استقبال الطائرات التجارية منذ 2016.