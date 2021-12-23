شروط الحصول علي قرض الزواج من بنك التسليف 1443.. والتعرف علي طريقة التقديم على القرض

استكمالاً لجهود المملكة العربية السعودية في دعم الشباب وتسهيل عليهم الأمور الخاصة بالزواج قام بنك التنمية الاجتماعية بإنشاء قرض للزواج، وهذا بهدف دعم جميع الشباب والمواطنين السعوديين في الزواج وتأسيس عائلة مستقرة، والجدير بالذكر أن هذا القرض من القروض الإسلامية التي لا تخالف الشريعة الإسلامية ولا يؤخذ عليه فوائد.

شروط بنك التسليف الجديدة لقرض الزواج 1443

وضع بنك التسليف بعض الشروط لمن يريد الحصول على قرض الزواج ١٤٤٣، وهذه الشروط تكون كما يلي:

ألا يزداد المرتب الخاص بطالب القرض عن ١٢.٥ ألف ريال كل شهر.

الغرض الأساسي الحصول على القرض الزواج الأول، ويستثنى من القرض الرجل الذي توفت زوجته، ومن طلق زوجته قبل الزفاف.

يجب أن تكون الزوجة سعودية وتحمل الجنسية السعودية، أو لديها أي جنسية من الجنسيات الخليجية المختلفة، وإذا كانت ليست سعودية يجب أن تحصل على موافقة من الجهات المسئولة عن هذا الزواج.

ضرورة تقديم وثيقة رسمية للزواج ومعتمد من المحكمة في المملكة العربية السعودية.

ألا يكون مر أكثر من عامين على تاريخ إصدار وثيقة الزواج، تبعاً للتقويم الهجري.

طريقة التقديم على قرض الزواج من بنك التسليف ١٤٤٣

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على قرض الزواج من بنك التسليف ١٤٤٣، مثل:

الدخول على الموقع الرسمي لبنك الاجتماعية (بنك التسليف).

ثم اختيار من القائمة الموجودة (منتجاتنا)، ومنها اختيار منتجات الأفراد)

وبعد ذلك اختيار (التمويل الاجتماعي).

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة (تمويل الزواج).

ثم اختبار (التقديم الإلكتروني) من الصفحة الخاصة بتمويل الزواج.