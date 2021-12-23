“إليك”بالخطوات الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور gov.sa في المملكة

نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن نتائج الأهلية المطورة للضمان الاجتماعي، وسنتعرف على كيفية معرفة نتائج الضمان الاجتماعي في هذا المقال.

نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن نتائج قبول استحقاق الضمان الاجتماعي لشهر كانون الأول (ديسمبر) 2021، مشيرة إلى أن المقبولين في الضمان والذين تم قبول طلباتهم سيحصلون على راتبهم الأول من الضمان في الشهر التالي كانون الثاني (يناير) 2022، وأنه “يتم التحقق من الطلبات” في جميع الحالات.

كل صباح ينتظر المواطنون نتائج أهليتهم التي قدموها إلكترونياً ومسجلة في الضمان الاجتماعي المطور 2021 لمعرفة موعد الاستحقاق، وذلك فقط للمسجلين الجدد على الموقع لتلقي الدعم، مع اتباع الشروط الجديدة. الأفراد والعائلات ورب الأسرة ومؤشرات البحث العالمية في Google تشير إلى ارتفاع معدل البحث يوميًا من التاريخ المحدد، ويمكن تحديد الأهلية.

فئات الرواتب لمزايا الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات التالية على أنها مؤهلة للحصول على المساعدة:

غير السعوديين والمواطنين السعوديين غير مؤهلين للتسجيل أو الحصول على معاشات تقاعدية.

الأم المطلقة مع أطفالها المصنفة على أنها فرد مستقل في الأسرة، وليس لديها موارد مالية معينة، وهي عاطلة عن العمل.

أم أرملة ليس لديها أي وسيلة لإعالة أطفالها.

وبالمثل، تخلى رب الأسرة عن عائلة مهجورة ومعلقة ليس لديها مصدر دخل أو إيجار مادي.

أسرة المحبوسين ومدمني المخدرات أو الزوجة التي لا يعرف مكان وجودها.

يتم تسجيل جميع الأيتام، مثل يتيم الأب المتوفى، ويتيم الأب المجهول، واليتيم لأب مجهول.

يمكن لحاملي بطاقة التنقل التسجيل بصفتهم يتيمًا لأب متوفى.

وبالمثل، يجب أن يكون الشباب الذين يرغبون في التسجيل أقل من 35 عامًا وغير متزوجين.

بالإضافة إلى ذلك، لا يتم دفع أجر للأشخاص المسجونين، وكذلك أولئك الذين يقدمون الرعاية والمأوى.

ويسمح للرجل الذي لديه أكثر من زوجة بالتسجيل في الموقع، ويتم التعامل مع كل زوجة على أنها أسرة مختلفة.

يمكن العثور على التسجيل للحصول على أهلية الضمان الاجتماعي الجديدة هنا، ويتم التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الذي تم إنشاؤه من خلال زيارة منصة المساعدة الإلكترونية والحماية الاجتماعية التابعة للوزارة، ثم إنشاء حساب جديد على المنصة، وفقًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يمكنك أيضًا التحقق من مشهد الضمان الاجتماعي من الصفحة الرئيسية، ويمكنك التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد بالانتقال إلى عنوان URL الرسمي أدناه.

كيف أنضم إلى نظام الضمان الاجتماعي المطور؟

يمكن إتمام عملية التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور بشكل سريع وسهل باستخدام الهاتف المحمول أو الكمبيوتر، حيث يهدف هذا النظام إلى تحقيق الاستقرار المادي للمواطنين السعوديين اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال تقديم المساعدة المادية والمالية لتلبية احتياجاتهم، ويمكن إتمام عملية التسجيل باتباع الخطوات التالية: