جامعة أوكسفورد تزف بشرى سارة بشأن علاج أوميكرون

جدة - نرمين السيد - أعلنت جامعة أوكسفورد، أن 3 جرعات من لقاح أسترازينكا كافية للوقاية من متحور أوميكرون، مشيرة إلى أن الجرعة الثالثة من اللقاح تعزز بشكل كبير الأجسام المضادة للمتحور من فيروس كورونا.





ويحتل متحور أوميكرون الجديد مكانة كبيرة حاليا فى بحوث العلماء حيث أنه أحدث سلالات كورونا ولاتوجد معلومات وفيرة عنه ومما يزيد الوضع سوء أنه يستطيع الانتشار بين البشر بشكل سريع جدا. وحذرت منظمة الصحة العالمية من زيادة عدد الإصابات بمتحور أوميكرون الجديد خلال الفترة المقبلة خاصة أنه يحتوى على عدد غير مسبوق من الطفرات.

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