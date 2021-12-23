زلزال بقوة 6 درجات يضرب غرب المكسيك

جدة - نرمين السيد - أعلن مركز المسح الجيولوجى الأمريكى، أن زلزالا بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر قبالة ساحل ولاية "خاليسكو" الواقعة غربى المكسيك، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.





وأفاد مكتب الدفاع المدنى الوطنى فى المكسيك - حسبما ذكرت قناة "إيه بى سى" الأمريكية اليوم الخميس - بأن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 175 ميلا (280 كيلومترا) غرب بلدة "سيهواتلان". ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

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