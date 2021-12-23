جدة - نرمين السيد - وقال المدير العام لإدارة الغذاء والدواء إريك دومينجو، حسبما أوردت صحيفة "فلبين ستار" المحلية اليوم الخميس، إن الخبراء المحليين وجدوا أن "البيانات المقدمة كافية" للموافقة عليه.
وأضاف "من المعقول أن نعتقد أن اللقاح قد يكون فعالا لمنع كوفيد-19 وفوائد التطعيم تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة".
وأكد أن اللقاح أثبت فعالية 90% لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاما، فى حين أن الآثار الجانبية للجرعات فى هذه الفئة العمرية "خفيفة للغاية".
وجاءت الموافقة بعد أسبوع من إعلان دومينجو، بأن فايزر قدمت طلبا للحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاما.
وتستخدم الفلبين حاليا لقاحى فايزر وموديرنا لتحصين القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما ضد فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفلبين توافق على الاستخدام الطارئ للقاح فايزر للأطفال من 5 إلى 11 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.