ارتفاع حصيلة ضحايا غرق مركب مهاجرين في مدغشقر إلى 85 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا غرق قارب لنقل البضائع الاثنين في شمال شرق مدغشقر إلى 85 قتيلا، بعد العثور على جثث 21 شخصا آخرين، حسبما أعلنت السلطات البحرية والدرك الخميس.
وقالت السلطات البحرية إن عدد ركاب هذا القارب الصغير الذي يبلغ طوله 12 مترا كان أكبر مما ذكر سابقا ويبلغ 138 شخصا تم إنقاذ 50 منهم فقط.
وقالت الوكالة البحرية في مدغشقر، الثلاثاء الثلاثاء الماضي ، إن 19 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حادث غرق سفينة قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، وإن العمليات مستمرة للبحث عن 66 راكبا ما زالوا في عداد المفقودين.
وقال مامي راندريانافوني، مدير العمليات البحرية في وكالة الموانئ البحرية والنهرية، إن السفينة، وهي سفينة شحن غير مصرح لها بنقل أفراد، كانت تبحر بحمولة زائدة عندما غمرت المياه محركها.
وكانت السفينة مسافرة من بلدة أنتانامبي إلى سوانيرانا ايفونجو .
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