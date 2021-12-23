رابط مسار التميز للابتعاث ksp.moe.gov.sa وشروط التقديم

رابط مسار التميز للابتعاث في المملكة العربية السعودية، بدأ العديد من الطلاب في المملكة العربية السعودية والراغبين في الابتعاث إلى الخارج في التقديم في مسار التميز للابتعاث 2022، والبحث عن شروط التقديم في مسار التميز للابتعاث من أجل مطابقة الشروط عليهم قبل التقديم في مسار التميز للابتعاث الخارجي للعام الدراسي الجديد.

مسار التميز للابتعاث

ويأتي مسار الابتعاث الخارجي كأحد المسارات التابعة برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، حيث يتم ابتعاث عدد من الطلاب في بعض التخصصات التي تحددها المملكة العربية السعودية إلى بعض الجامعات المتميزة على مستوى العالم في هذه التخصصات، حيث تأتي هذه المبادرة ضمن أهداف التنمية الشاملة التي تسعى إليها المملكة العربية السعودية ضمن رؤيتها لعام 2030.

موعد غلق باب التقديم في مسار التميز للابتعاث

وكانت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قد حددت يوم الخامس من شهر مايو من العام 2022 الميلادي من أجل غلق باب التقديم في مسار التميز للابتعاث للسنة الأكاديمية 2023/2022، والتي سيتم التقديم إليها بشكل الكتروني من خلال موقع برنامج سفير التقديم على الانترنت.

حيث سيتم بعد ذلك غلق باب التقديم لكافة الطلاب، ومن ثم إعلان النتائج بعد أن تتم عملية المفاضلة بين المتقدمين، ذلك في شهر يونيو من العام المقبل 2022 بمشيئة الله تعالى.

رابط مسار التميز للابتعاث

ومن أجل أن يقوم الطلبة الراغبون في التقديم في مسار التميز للابتعاث الخارجي في المملكة العربية السعودية فكل ماعليكم هو الدخول إلى رابط منصة السفير للتقديم عبر الانترنت من خلال زيارة رابط المنصة وهو: ksp.moe.gov.sa ومن ثم الضغط على مسار التميز للابتعاث واختيار التخصص الذي سيقوم الطالب بالدارسة فيه.

شروط التقديم في مسار الابتعاث الخارجي

وكانت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قد وضعت عدداً من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين إلى مسار التميز للابتعاث، ولعل أبرز هذه الشروط.