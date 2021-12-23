موعد مباراة الفيحاء و أبها القادمة السبت 2021/12/25 في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والترتيب

موعد مباراة الفيحاء وأبها في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2021، ضمن مباريات الجولة 14 من عمر المسابقة، والتي يقام معها في نفس اليوم مباراة الهلال والفتح، وكذالك مباراة ضمك والباطن، أصبحت تلك المباريات محل بحث من قبل جماهير الكرة السعودية الآن، مباراة الفيحاء ضد فريق ضمك تقام على ملعب مدينة المجمعة الرياضة، الفريقين يدخلان اللقاء برغبة الفوز وتحسين ترتيبهما في جدول المسابقة، التي قاربت على نهاية نصفها الأول، تنقل المباراة من خلال قنوات ssc الرياضية، وفيما يلي الموعد وترتيب الجدول قبل اللقاء.

موعد مباراة الفيحاء وأبها

يدخل فريق فيحاء صاحب الملعب والجمهور اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 19 نقطة، من لعب 13 مباراة حقق فيها الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 4 وخسر في 4 سجل مهاجموه 13 هدف وسكنت شباكه 11 هدف، ويرغب في الفوز والدخول إلي المربع الذهبي المؤهل للعب في البطولات القارية، بينما فريق أبها يحتل المركز 11 في الجدول برصيد 14 نقطة، جمعهم من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 2 والخسارة في 7 مباريات، سجل مهاجموه 14 هدف واستقبلت شباكه 23 هدف.

14.55 : الثالثة إلا خمس دقائق عراً بالتوقيت العالمي.

15.55 : الرابعة إلا خمس دقائق بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

16.55 : الخامسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

17.55 : السادسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، قطر، العراق، سوريا.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 12 8 2 2 18 8:23 15 26 2 الشباب 13 7 4 2 17 11:23 12 25 3 ضمك 13 7 4 2 17 15:20 5 25 4 الهلال 12 5 6 1 18 12:16 4 21 5 النصر 13 6 2 5 17 16:21 5 20 6 الفيحاء 13 5 4 4 17 11:13 2 19 7 الرائد 13 5 3 5 17 20:20 0 18 8 الإتفاق 13 4 4 5 17 22:18 -4 16 9 الأهلي 13 3 6 4 17 16:15 -1 15 10 الفيصلي 12 3 6 3 18 13:12 -1 15 11 أبها 13 4 2 7 17 23:14 -9 14 12 الفتح 12 3 4 5 18 16:15 -1 13 13 الباطن 13 3 4 6 17 15:10 -5 13 14 الطائي 13 4 1 8 17 20:11 -9 13 15 التعاون 13 2 5 6 17 27:21 -6 11 16 الحزم 13 2 5 6 17 16:9 -7 11

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تنقل المباراة عبر قنوات ssc الرياضية السعودية، الناقل الحصري لبطولة دوري المحترفين السعودي وبطولة كأس الملك، بداية من مباريات الموسم الجاري، والمباراة اليوم لم يتحدد القناة الناقلة أو معلق اللقاء، سنوافيكم بهما فور الإعلان عنهم فتابعونا عبر موقعكم ثقفني وسنوافيكم بكل جديد.

المباراة الفيحاء السعودي * نادي أبها البطولة الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين في كرة القدم الموعد والتوقيت السبت القادم الموافق 25 من شهر ديسمبر الساعة السادسة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة الملعب ملعب نادي الفيحاء مدينة المجمعة الرياضية القنوات الناقلة قنوات ssc الرياضية السعودية الجديدة

بطاقة مباراة الفيحاء وأبها اليوم في الدوري