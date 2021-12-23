حقيقة فتح باب التسجيل في حساب المواطن من جديد والفئات المستثناة من قرار التعليق ca.gov.sa

التسجيل في حساب المواطن من أهم الأشياء التي تشغل تفكير الكثير من الأفراد والأسر الأكثر احتياجاً داخل المملكة العربية السعودية، فمنذ أن تم إغلاق باب التسجيل في برنامج حساب المواطن في شهر مارس لعام 2020، والجميع يتساءل عن متى يتم فتح حساب المواطن من جديد، أمام الأسر الأكثر احتياجاً داخل المملكة والتي هي في احتياج شديد لهذا الدعم، وقد تواردت بعض الأنباء عن فتح باب التسجيل من جديد في برنامج حساب المواطن، وهو ما دعا برنامج حساب المواطن أن يجيب ويبين حقيقة الأمر من خلال موقعه الرسمي على تويتر.

وقد أكد حساب المواطن أنه قد تم إغلاق باب التسجيل في البرنامج منذ مارس 2020، وأن قرار التعليق جاء وفقاً للتعديلات المقررة على ضوابط دعم البرنامج، وعند ورود أي أخبار جديدة سوف نوافيكم بها فوراً، جدير بالذكر أن الدعم المقدم من البرنامج يستفيد منه ملايين الأسر داخل المملكة، وقد تم إيداع مبالغ ل49 دفعة من برنامج حساب المواطن، ويعد من أهم البرامج الاجتماعية التي تعمل على توفير حياة كريمة للمواطن السعودي، والتي تحرص المملكة كل الحرص على تقديم الدعم الكامل لهذه الفئات، لذلك نقدم لكم هذا المقال عبر موقعكم ثقفني المتميز، لنبين لكم حقيقة فتح التسجيل في حساب المواطن من جديد، وما هي الفئات المستثناة من قرار التعليق، وكذلك موعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر بالهجري والميلادي.

حقيقة إعادة فتح باب التسجيل في حساب المواطن

ازداد البحث في هذه الفترة عن موعد إعادة فتح باب التسجيل في البرنامج، حيث تواردت بعض الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إعادة فتح التسجيل في البرنامج، وهو ما جعل البرنامج يرد عبر موقعه الرسمي على تويتر بأنه لا صحة لهذه الأخبار على الإطلاق، وأن قرار التعليق لا يزال قيد التنفيذ حتى تاريخه، وهناك بعض الفئات المستثناة من قرار تعليق التسجيل وهو ما سوف نتعرف عليه في الفقرة التالية.

الفئات المستثناة من قرار التعليق

أوضح البرنامج عبر موقعه الرسمي على تويتر الفئات المستثناة من قرار تعليق التسجيل في البرنامج. حيث يستثنى من قرار التعليق إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين. وعليه فقد أغلق البرنامج باب التكهنات حتى يرد تعليمات جديدة. ونحن هنا في موقع ثقفني نتابع هذا الأمر لحظة بلحظة. وعند ورود أخبار جديدة سوف نكون أول من يخبركم بها.

موعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر يناير 2022

كثر البحث عن موعد نزول حساب المواطن بالهجري لهذا الشهر. ويتم نزول المبالغ المستحقة في حسابات المستفيدين يوم الإثنين بتاريخ 07\06\1443 الموافق 10\01\2022.