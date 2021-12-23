جرّبها واكتشف الفرق.. حيلة بيل غيتس للنوم بسرعة

كشف موقع "بيزنيس إنسايدر" الروتين الليلي الذي يعتمده الملياردير الأميركي بيل غيتس، للحصول على قسط كاف من النوم وتحسين إنتاجيته.
وقال المصدر إن تحسين الإنسان لقدراته الإنتاجية يبدأ أولا بالحصول على القدر الموصى به من النوم كل ليلة، مضيفا: "إذا وجدت نفسك تكافح في هذا الصدد، فقد ترغب في البدء في اتباع روتين بيل غيتس الليلي".
للنوم جيدا، يحتاج عقلك إلى إنهاء يومه بعيدا عن المشاكل والالتزامات المزعجة، وإلا فإن تلك الأفكار والهموم ستبقيك مستقيظا.
لهذا الغرض، يستخدم بيل غيتس حيلة بسيطة لتصفية ذهنه، حيث كان قد صرح في عام 2014: "أقوم بغسل الأواني كل ليلة".
وذكر "بيزنيس إنسايدر" أن المهام البسيطة مثل حيلة غيتس تعتبر مفيدة لتخفيف التوتر والابتعاد عن الهموم.
وأضاف: "كما أن القراءة قبل النوم تعد عادة رائعة يجب أن تمارسها بصفة يومية.. هذا بالضبط ما يفعله بيل غيتس".
ويعرف الملياردير الأميركي بأنه قارئ نهم وقال، في أكثر من مناسبة، إن القراءة جزء أساسي من روتين غيتس الليلي، مضيفا "أخصص ساعة من زمن كل ليلة تقريبا للقراءة. إنها جزء من النوم".
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