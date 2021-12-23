بعد إطلاق اسمه على حديقة أطفال بالزمالك.. رضا عبد العال يعلق

قرر مسؤولو نادي الزمالك إطلاق اسم لاعب الفريق السابق، رضا عبد العال، على إحدى حدائق الأطفال داخل مقر النادي، ليكون ضمن الرموز الذين يُطلق أسماؤهم على الحدائق والبنايات داخل النادي.

وعبر منصات التواصل الاجتماعي، أشار قطاع من الجمهور إلى أن اختيار "حديقة الأطفال" لتكريم رضا عبد العال يعد تهكما على اللاعب الدولي السابق، فيما أشاد آخرون بموقف مرتضى منصور وتكريمه لأحد أبرز لاعبي مصر السابقين.

عبد العال يعلق

من جانبه، عبر رضا عبد العال عن سعادته بهذا التكريم، متوجها بالشكر لرئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور.

ويضيف عبد العال لموقع "دوت الخليج": "لفتة جميلة من إدارة القلعة البيضاء.. ونادي الزمالك هو صاحب الفضل الأكبر عليّ في مسيرتي الكروية".

وردا على من وصف التكريم بالاستفزازي، يقول عبد العال: "حديقة الأطفال هي جزء من النادي، وأحد أركانه، لذا ليس لديّ أي مشكلة في وضع اسمي عليها، بل يسعدني ذلك.. وعلاقتي بالزمالك ومرتضى منصور أكبر من مجرد لافتة تحمل اسمي".

ويتابع اللاعب الدولي السابق: "رغم أنني لعبت لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، إلا أن النادي الأبيض يعتبرني أحد أبنائه، بينما لم يتذكرني أحد في النادي الأهلي، وفي النهاية أدين بالفضل للناديين في صناعة (نجوميتي)".

تحديات منصور

ويتوجه عبد العال بحديثه إلى التحديات التي تواجه مرتضى منصور خلال الفترة الحالية، قائلا: "الأهم الآن هو الحفاظ على استقرار الفريق، وعزل اللاعبين عن أي أزمات خارجية، من أجل الدخول في أجواء المنافسة سريعا".

ويردف: "في حالة نجاح مرتضى منصور في الانتخابات، أعتقد أنه تعلم جيدا من أخطاء الماضي، ويحاول تقبل الجميع، ولا يصفي أي حسابات قديمة".

واعتبر لاعب الزمالك السابق أن أداء الزمالك خلال المباراة الأخيرة له ضد نادي المقاولون العرب المصري يُبشِّر بقدرة الفريق على المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

جدير بالذكر، أن رضا عبد العال انتقل من نادي النيل للأدوية للزمالك مقابل 3 آلاف جنيه في موسم 1987–1988، واستمر مع الفريق لمدة 6 سنوات، ونجح في تحقيق ثلاث بطولات دوري وبطولتين كأس مصر، والبطولة الأفرو آسيوية.

وانتقل بعد ذلك إلى الأهلي في صفقة قياسية آنذاك بلغت قيمتها 625 ألف جنيها مصريا، وحقق مع الفريق الأحمر 5 بطولات دوري وبطولتين للكأس والبطولة العربية وبطولة السوبر العربي.