روسيا تنوى إجراء مناورات عسكرية قرب حدود أوكرانيا خلال أيام

جدة - نرمين السيد - وكانت روسيا قد بدأت منذ عدة أسابيع، مناورات عسكرية شتوية دورية فى منطقتها العسكرية الجنوبية، والتى تقع أجزاء منها على الحدود مع أوكرانيا، وقالت إن عشرة آلاف جندى انتقلوا إلى مواقع التدريب فى جميع أنحاء المنطقة.

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