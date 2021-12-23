روسيا: هدفنا ضمانات من واشنطن بعدم نشر قوات وأسلحة فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد -

وأضافت روسيا، بأن هدفها ضمانات من واشنطن بعدم نشر قوات وأسلحة فى أوكرانيا وعدم ضمها لحلف الناتو، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

ووفقا لحلف شمال الأطلسى "ناتو" فقد حشدت روسيا ما يتراوح بين 75 ألفا إلى 100 ألف جندى فى المنطقة ما أثار مخاوف من تكرار ما حدث فى عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية وبدأت فى دعم الانفصاليين الموالين لروسيا فى شرقى أوكرانيا.