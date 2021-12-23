إصابة 5 أشخاص إثر انفجار فى محكمة بالهند

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها، اليوم الخميس، أن الانفجار وقع فى الطابق الثالث من مجمع المحاكم، مشيرة إلى أن الشرطة الهندية قامت بتطويق المنطقة عقب وقوع الانفجار.

ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل حول أسباب وملابسات هذا الانفجار.