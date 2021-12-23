دوى انفجار قرب مكتب الجوازات فى كابول

جدة - نرمين السيد - تجدر الإشارة إلى أن التفجيرات بالقنابل المزروعة على جانب الطريق والقتل المستهدف من الحوادث الشائعة فى جميع أنحاء أفغانستان حتى بعد تولى طالبان السلطة فى أغسطس. ويتحمل تنظيم داعش المسؤولية عن غالبية هذه الهجمات.

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