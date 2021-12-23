ارتفاع حصيلة ضحايا غرق السفينة فى مدغشقر إلى 85 قتيلا

جدة - نرمين السيد - ووقع الحادث يوم الإثنين الماضى، وبحسب المعطيات فقد حدث عطل فى المحرك، بعد ذلك انحرفت السفينة واصطدمت بالشعاب المرجانية، وكانت السفينة تبحر من مدينة أنتانامبى باتجاه ميناء سوانييرانا إيفونجو، على بعد حوالى 75 كيلومترا إلى الجنوب.

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