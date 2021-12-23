التحالف العربى يدمر طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار أبها

جدة - نرمين السيد - وقالت قوات التحالف، "رصدنا مصدر التهديد وسنعمل على تحييده وتدميره لحماية المدنيين".
وكان التحالف العربى قد أعلن أمس الأربعاء، فى بيان نقلته فضائية "العربية"، تنفيذ 33 استهدافا ضد ميليشيا الحوثى فى مأرب والجوف خلال 24 ساعة.
وأكد أنه دمر خلال تلك العملية 25 آلية ودفاعات جوية، لافتًا إلى أنه كبد الميليشيات الحوثية خسائر بشرية تجاوزت 280 عنصراً إرهابيا.
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