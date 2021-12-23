جنوب إفريقيا تعلن بشرى سارة بشأن متحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وكان بحث أجرته جامعة "إمبريال كوليدج" فى لندن، قد أفاد بأن خطر حاجة المرضى المصابين بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا للبقاء فى المستشفى أقل بنسبة تتراوح بين 40 و45 %من المصابين بالمتحور دلتا.

وحللت الدراسة بيانات حالات أكد اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل "بى.سى.آر" إصابتها بالمتحور فى إنجلترا فى الفترة بين 1 و14 ديسمبر، وقال الباحثون عن هذه الدراسة "بشكل عام وجدن أدلة على تقلص فى خطر الإقامة فى المستشفى بسبب أوميكرون مقارنة بالإصابات بدلتا كمتوسط لجميع الحالات فى فترة الدراسة".