بوتن: صواريخ أميركا على "عتبة البيت".. ونستعد للرد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، في مؤتمر صحفي، الخميس، أنه لا يريد "نزاعا" في أوكرانيا، ولكنه طالب بضمانات أمنية في المناطق الساخنة.

وأشار الرئيس الروسي إلى وجود انطباع روسي، بأن "التحضيرات جارية" لعملية عسكرية أوكرانية جديدة في دونباس.

وطالب بوتن "بضمانات أمنية" من القوى الغربية في أوكرانيا، وبشكل سريع، مؤكدا أن "الكرة في ملعب الغرب" الآن.

وقال الرئيس الروسي: "من دون أي حيل، طرحنا سؤالا مباشرا مفاده أنه لا ينبغي أن يكون هناك المزيد من توسع الناتو نحو الشرق. الكرة في ملعبهم الآن، وعليهم الرد علينا بشيء ما".

وانتقد بوتن الولايات المتحدة وتدخلها في الأزمة: "الولايات المتحدة هي التي جاءت بصواريخها إلى عتبة بيتنا.. عليكم تقديم ضمانات أمنية إلينا وبشكل سريع".

ولمح بوتن للاحتمال الأسوأ، وهو المواجهة العسكرية بين روسيا وأكرانيا بقوله: "كلمة الحرب كما تسمع في أوكرانيا توحي بأن كييف تستعد لعملية عسكرية ثالثة في الشرق الأوكراني وأنهم يحذروننا بعدم التدخل فيها. علينا أن نرد بطريقة ما على ذلك ونستعد للأمر".

وأضاف: "يجب أن نفكر في آفاق أمننا، وكيف علينا أن نعيش طوال الوقت ونحن نلتفت إلى ما يجري في أوكرانيا ومتى سيقررون الاعتداء"، في إشارة إلى أن الجيش الروسي يدرس فكرة البدء في الهجوم العسكري على أوكرانيا في دونباس، دون انتظار الحركة الأولى من أوكرانيا.

وبالرغم من ملامح المواجهة التي أبداها بوتن خلال المؤتمر الصحفي، إلا أنه أشار إلى أن "رد الأميركيين على المبادرة الروسية بخصوص الضمانات الأمنية.. إيجابي بشكل عام".