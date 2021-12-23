بوتين: لا نريد نزاعا بشأن أوكرانيا.. والكرة فى ملعب القوى الغربية

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين خلال مؤتمر صحفى، أن الكرة فى ملعب القوى الغربية، وننتظر ردا إيجابيا على الضمانات الأمنية بشأن أوكرانيا. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد حذر فى وقت سابق من أن بلاده مستعدة لاتخاذ "خطوات عسكرية" ردا على ممارسات غربية "غير ودية" على خلفية النزاع بشأن أوكرانيا.

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