بوتين: أمريكا تقف على أبواب روسيا بصواريخها

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين، خلال مؤتمر صحفى، "نريد ضمان الأمن لروسيا وأوضحنا أن أى تحرك للناتو شرقا غير مقبول".
وفيما يخص أزمة أوكرنيا، قال بوتين، إن ألمانيا تقوم ببيع الغاز الروسى لدول أخرى لا سيما كييف، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.
يشار إلى أن روسيا كانت قد أرسلت للولايات المتحدة مواعيد مقترحة لإجراء محادثات حول الضمانات الأمنية التى تطلبها موسكو، لكن الوزارة لم تحدد جدولا زمنيا لذلك.
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