قوات الاحتلال تعتقل 14 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فى مُحافظة نابلس الشمالية، إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين من بلدة عصيرة الشمالية.
وفى محافظة طولكرم فى شمال غرب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال شابا خلال مروره على حاجز عناب شرق المحافظة، وفى محافظة جنين شمالا، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان من بلدة السيلة الحارثية. وفى محافظة طوباس شمال شرق الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال، شابًا من بلدة طمون.
وفى محافظة بيت لحم جنوبًا، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مخيم الدهيشة، وفى محافظة سلفيت الواقعة شمال غرب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى ثلاثة شبان.
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