ارتفاع وفيات كورونا فى روسيا إلى 600 ألف حالة

جدة - نرمين السيد - وكانت قد سجلت أمس الأربعاء، السلطات الصحية الروسية 25 ألفا و264 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد ــ 19)، ليرتفع إجمالى الإصابات فى عموم البلاد منذ بداية الجائحة إلى 10 ملايين و292 ألفا و983 إصابة.

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