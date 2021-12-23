بوتين: روسيا والصين تعملان بشكل مشترك على تطوير الأسلحة عالية التقنية

جدة - نرمين السيد - وتطرق بوتين، خلال حديثه فى المؤتمر الصحفى السنوى، الذى نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية، لعلاقات التعاون الكامل بين موسكو وبكين. كما أوضح بوتين أن روسيا والصين تعملان على تطوير أحدث الأسلحة على نحو مشترك.

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