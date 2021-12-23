نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمناسبة العام الجديد عروض كارفور الإمارات تستمر 2021 وأكواد الخصومات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض كارفور الإمارات تم تقديم خصومات تصل إلى 70٪ عند افتتاح المتجر لأول مرة. بالإضافة إلى خصم 20 درهم على الطعام والهواتف المحمولة والإلكترونيات وغيرها من الأشياء. يفضل سكان الإمارات الشراء من صفقات وخصومات كارفور الإمارات، والتي تتوفر اليوم كجزء من مهرجان التخفيضات في نهاية العام، هذا بسبب ثقتهم في السلع والمنتجات المقدمة، فضلاً عن العروض المستمرة التي يقدمها للتجار على أساس يومي أو أسبوعي، هذا بالإضافة إلى كود خصم كارفور الذي يسمح للعميل بالتسوق لجميع العناصر التي يريدها، نتيجة لذلك، يمكن للمستهلك توفير الكثير من المال مع إمكانية الوصول إلى أكثر من مليون منتج وسلعة في المتجر مع العلم أن جميع المنتجات من شركات معروفة وذات سمعة طيبة.

عروض كارفور الإمارات في نهاية العام

قدمت كارفور الإمارات صفقاتها وخصوماتها واكتسبت بسرعة ثقة المتسوقين الإماراتيين. يوفر كارفور أيضًا المساعدة للتجار من خلال السماح لهم باستبدال أو إرجاع أي منتجات لا تفي بالمعايير.

كما تتلقى ضمانًا للسلع طويلة الأمد مثل الإلكترونيات والأجهزة، بالإضافة إلى الشحن السريع والمجاني والدفع النقدي عند التسليم. وفي الوقت نفسه، يقدم كارفور الإمارات مجموعة متنوعة من المفاجآت، فضلاً عن رموز الخصم التي يمكن تطبيقها على قسيمة الشراء النهائية لمضاعفة قيمة المدخرات.

وجميع أجزاء موقع كارفور الإلكتروني، مثل الإلكترونيات والكهرباء والأجهزة المنزلية، مشمولة في عروض دولة الإمارات العربية المتحدة. يوجد أيضًا قسم للهواتف المحمولة والأجهزة والهواتف الذكية، بالإضافة إلى قسم للبقالة والمخابز والمشروبات ويقدم كارفور الإمارات منتجات التجميل والعناية بالبشرة والشعر بالإضافة إلى أقسام الأطفال والرضع.

عروض وخصومات كارفور الإمارات، بالإضافة إلى أكواد خصم صالحة

مع خصومات المتجر التي تصل إلى 70٪ على بعض المنتجات، فإن كود خصم كارفور الإمارات يوفر الكثير من المال، من ناحية أخرى، يمكن نسخ رمز الخصم ولصقه في موقع كارفور الإمارات لبدء الشراء.

وصل كود خصم BN2: القسيمة تساوي 20 درهمًا تقريبًا، هذا بالإضافة إلى خصم 70٪ بعد تطبيق كود خصم كارفور إذا تجاوز مبلغ الطلب 200 درهم.

أيضًا، إليك رمز خصم UE8: إذا كان العميل جديدًا في كارفور الإمارات، فسيحصل على خصم بقيمة 25 درهمًا على قسيمة الشراء، بالإضافة إلى ذلك، إذا تجاوزت قيمة الكوبون 200 درهم، ستحصل على خصم 20 درهم. هذا بعد تطبيق كود UE8 والانتهاء من إجراء السحب.

صفقة تطبيق RZA متاحة أيضًا وتكلف 20 درهمًا لكل طلب ويمكن استلامها بعد تنزيل تطبيق كارفور للهاتف المحمول، ويمكنك الدفع عند الاستلام بالإضافة إلى الحصول على شحن مجاني على جميع الطلبات التي تزيد عن 50 درهمًا.

عروض كارفور في الإمارات العربية المتحدة على الإلكترونيات

تجذب صفقات الإلكترونيات اهتمام الكثير من المتسوقين الإلكترونيين ولقد أصبح الأمر أسهل لأنه أصبح الآن قادرًا على تحديد إمكانات المنتج بعمق ومقارنة أسعار شيء واحد عبر متاجر متعددة. قدمت كارفور الإمارات أيضًا خصومات على الأجهزة الإلكترونية، والتي يمكن أن تصل إلى 60٪.

حصل Nikai على ثلاجة فضية بباب واحد مع ضمان لمدة عام وبلغت تكلفة الثلاجة حوالي 497 درهمًا، وهو ما يمثل خصمًا بنسبة 12 بالمائة.

تتوفر أيضًا غسالة نيكاي ذات التحميل العلوي والبرامج المتعددة، اللون الأبيض، رمز NWM250SP، وضمان لمدة عام. وانخفض سعر الغسالة بنسبة 19 في المائة من 452 درهم إلى 364.99 درهم عن سعرها الأصلي.

عروض خاصة للجوال

أين ظهر طراز Apple MacBook Air 2020، مقاس 13 بوصة، المزود بشريحة Apple M1 ووحدة المعالجة المركزية ثمانية النواة، لأول مرة؟ يتم تضمين وحدة معالجة الرسومات ذات 7 نواة، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت، و 256 جيجابايت، ورمز MGN63 ولديها خصم 14٪ من MSRP الأصلي بقيمة 4,290 درهم إماراتي. ونتيجة لذلك، يبلغ سعرها 3599 درهمًا في كارفور الإمارات وتأتي مع ضمان الشركة المصنعة لمدة عام.

يتوفر أيضًا Acer Notebook AN5 Core i5-9300 و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ومحرك الأقراص الثابتة 1 تيرابايت ويأتي الجهاز مزودًا ببطاقة رسومات بسعة 15 جيجا بايت وسعر أقل بنحو 500 درهم من MSRP الأصلي البالغ 3847 درهم. يبلغ سعرها 3,347 درهم إماراتي وتأتي مع ضمان الشركة المصنعة لمدة عام.