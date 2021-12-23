السعودية إغلاق الحرمين الشريفين و تخصص الدور الأول للطواف لغير المعتمرين

أصدرت المملكة العربية السعودية العديد من القرارات الاحترازية للمساعدة على الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن بين هذه القرارات تخصيص الدور الأول للطواف لغير المعتمرين، بالإضافة إلى فتح الطريق لغير الحجاج من يوم السبت عند الفجر، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والعمل مع جميع العاملين في المسجد الكبير لخدمة زوارهم.

إغلاق الحرمين الشريفين

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، الشيخ عبد الرحمن عبد العزيز السديس، أن قرار المملكة الخاص بإغلاق الحرمين الشريفين بعد الانتهاء من صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة، يعد استمرارًا لإجراءات المملكة الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية تضمنت منع الاختلاط أو النوم، أو إدخال الطعام والشراب إلى الحرمين الشريفين، وإغلاق بارات زمزم في الحرم الشريف، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، مع ضرورة الحفاظ على الروح والجسد، والوقاية من الأمراض والأوبئة.

وذكر أن الرئاسة بكافة موظفيها جاهزة لبذل كل جهد ممكن لخدمة حجاج الحرمين الشريفين حتى يتمكنوا من أداء عبادتهم بكل سهولة ويسر.

الدور الأول للطواف لغير المعتمرين

كما أكدت المملكة العربية السعودية، أن الطابق الأول من المسجد الحرام مخصص لغير الحجاج للإبحار، بشرط أن يكون الطواف ممكنًا خارج أوقات الصلاة في الصباح والمساء، كما أنه سيتم إضافة رمز “الطواف” إلى طلبي “العمرة” و “توكلنا”.

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت أن الصلاة في روضة الأطفال المشرفة ستكون متاحة للفرد كل 30 يومًا بحجز إذن للصلاة في روضة الأطفال وتصريح لزيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وشددت على أن الصلاة في المسجد النبوي يمكن إجراؤها دون موعد مسبق، حيث أن الصلاة فيه لا تتطلب حجز تصريح، بل تطعيم من جرعتين وتحديث للحالة الصحية في “نحن نثق”.

وقالت المصادر، إن خدمة حجز استقبال الحجر الأسود والاستقبال في الزاوية اليمنية والصلاة في حجر إسماعيل ستنظم من خلال الطلبات الإلكترونية المعتمدة.

وفي هذا السياق، أعلن قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن عبد الله البسامي، عن توفير الطابق الأول من المسجد الحرام لغير الحجاج للدوران حوله.

وأضاف اللواء البسامي، أنه يمكن لغير المعتمرين التجول خارج أوقات الصلاة من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة صباحاً، ومن الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الثالثة مساءً، وهناك تعاون بين جميع الجهات مع وزارة الحج والعمرة لتفعيل رمز “الطواف” في تطبيق “عمرة” و”توكلنا” والذي سيكون متاحًا نهاية الأسبوع، في نفس وقت نهاية إجازة الفصل الدراسي الأول.

أعمال تهيئة الدور الأول

وبحسب قائد قوات أمن الحج والعمرة، يجري العمل حالياً على تهيئة الدور الأول لاستيعاب عدد كبير من غير المعتمرين، ويجري الاتفاق على رفع معدات البناء، والإسراع بإنجاز أعمال الدور الأول لتوفير غرف مناسبة للتجول وإجراء عمليات التطهير والتعقيم.

وأعلنت المملكة مؤخرًا أنها ستسمح للمسجد الحرام باستغلال طاقته الكاملة، وتطلب من العمال والزوار ارتداء كمامة في جميع الأوقات في جميع ممرات المسجد، والاستمرار في استخدام تطبيق “عمرة” أو “توكلنا” لحجز مواعيد العمرة والصلاة للتحكم في عدد الحاضرين في نفس الوقت.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية أعلنت في أكتوبر الماضي أنها ستسمح بالاستخدام الكامل لسعات المسجد الحرام والمسجد النبوي في إطار إجراءات تخفيف القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

علمنا في النهاية أن قوات أمن الحج والعمرة أعلنت عن تخصيص الدور الأول للطواف لغير المعتمرين، وأضافت أنه سيتم إضافة رمز طواف في تطبيقي العمرة وتوكلنا، مشيرة إلى أن الممر الجانبي سيكون متاحًا خارج أوقات الصلاة في ساعات الصباح والمساء.