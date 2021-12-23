عروض هايبر بنده لنهاية العام خصومات وتوفير 100٪

عروض هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية مازالت مستمرة، وأيضاً توفر الكثير من الخصومات على العديد من المنتجات الأساسية التي من بينها السلع الغذائية والأجهزة المنزلية والمنظفات ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية والعناية بالبشرة بالإضافة الي هدايا مجاناً وفي الأسطر التالية سوف نعرض كل العروض والخصومات المتواجده داخل هايبر بنده على السلع والمنتجات بالتفصيل.

عروض هايبر بنده لنهاية العام:

هايبر بنده يتميز بالعروض والخصومات التي يوفرها علي كافه المنتجات الضرورية لكل منزل من سلع ومنتجات الضروريه غذائية كمنتجات الألبان والجبن ومنتجات الدواجن واللحوم والفاكهة والخضروات والعرض الأسبوعي يشمل كل الأقسام وعرض نهايه العام لا مثيل له حيث يتوفر فيه خصومات تصل ل60٪ وأكثر بالإضافة الي هدايا ومنتجات مجاناً.

عروض هايبر بنده في جميع الاقسام:

يشمل عرض نهايه العام في هايبر بنده كل المنتجات والسلع التي من بينها دجاج مجمد ساديا، وافخاد دجاج غليظة، وبرجر بقري جامبو، وبيتزا ريستورانت، وخضار مشكل ساديا، وبطاطس نصف/ رفيعة مقلية امريكانا، وفطر سادة طيبات الإمارات، معمول بالتمر/بر بالتمر، وبسكويت مصري مدور، موزة غنم بالعظم أسترالي، وقطع عجل بالعظم، فخد خروف سواكني.

فخد خروف أسترالي بدون عظم طازج لعمل اشهى الطواجن والمشاوي اللذيذة، السلع قبل العرض للكيلو 74.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 68.95 ريال سعودي.

كتف عجل بدون عظم السعر قبل العرض للكيلو 59.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 49.95 ريال سعودي.

خروف سواكني بالعظم السعر قبل العرض للكيلو 66.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 52.95 ريال سعودي.

حليب طويل الأجل قليل الدسم/كامل الدسم نادك عالي الجودة وذات مذاق رائع يعشقه كل الأطفال، (1 لتر) 10+2 السعر للكرتون قبل العرض 49.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 44.95 ريال سعودي.

بادر بالحصول على العرض قبل نفاذ الكمية، حليب طويل الأجل كامل الدسم الربيع (8*1 لتر) السعر للكرتون قبل العرض 36.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 20.95 ريال سعودي.

كريما البندق مع الكاكاو نوتيلا لعاشقي الشيكولاتة مذاقها رائع لا يقاوم، (1000 جرام) للحبة السعر قبل العرض 41.95 ريال سعودي و داخل العرض أصبح السعر 30.95 ريال سعودي.

مربي فاكهة داريو كل أنواع الفاكهة بالفراولة والمشمش والتين وغيرهم، (454 جرام) السعر للحبة قبل العرض 15.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 11.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على السلع الغذائية:عروض هايبر بنده على منتجات الألبان: