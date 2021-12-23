مصرف الراجحي.. تمويل وطني في أقل من ٣٠ دقيقة

يعتبر تمويل وطني من مصرف الراجحي من أهم البرامج التمويلية التي يقدمها البنك لعملائه، سواء كان تمويل بنك الراجحي قصير الأجل أو طويل الأجل، ويقدم البنك الكثير من التسهيلات لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة، حيث يستطيع أي شخص الحصول على التمويل بأقل ضمانات ممكنة، ولجميع شرائح الدخل سواء للعاملين بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، كما أن التمويل يعتبر من أسرع التمويلات التي تقدمها البنوك السعودية لعملائها لأن التمويل لا يستغرق أكثر من ٣٠ دقيقة للحصول عليه، سواء كان العميل سعودي الجنسية أو مقيم بالمملكة، كما يقدم البنك العديد من التسهيلات والتيسيرات لعملائه، وبالإضافة إلى ذلك فإن قرض مصرف الراجحي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وللحصول على القرض الدخول على رابط تمويل وطني، وسوف نتعرف معكم على شروط التمويل ومزاياه من خلال موقع ثقفني الإخباري.

شروط تمويل وطني

حدد المصرف بعض الشروط التي يجب أن تتوفر للحصول على تمويل مصرف الراجحي وهى كما يأتي:-

لا يزيد سن الموظف الذي يرغب في الحصول على التمويل عن ٦٠ عامًا وسن المتقاعد لا يزيد عن ٧٠ عامًا. أن تكون الجهة التي يعمل بها المتقدم للحصول على قرض مصرف الراجحي من الجهات المعتمدة لدى البنك. لا يقل راتب الموظف عن ٢٠٠٠ ريال سعودي، ولا يقل راتب المتقاعد عن ١٩٠٠ ريال سعودي. لا يقل دخل المقيم الذي يريد الحصول على التمويل عن ٥٠٠٠ ريال سعودي.

الأوراق والمستندات المطلوبة

حدد بنك الراجحي الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل وطني وهى كما يأتي:-

أن يقوم العميل بإحضار بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين، أو الإقامة للعميل المقيم بالمملكة.

إحضار العميل تعريف الراتب موضح به كل البيانات الخاصة بالراتب.

إحضار العميل ما يثبت الدخل الشهري الذي يتقاضاه.

أن يحضر النموذج الخاص بطلب تمويل وطني.

مزايا تمويل وطني من مصرف الراجحي

هناك بعض المزايا الهامة التي يوفرها تمويل بنك الراجحي لعملائه وهى كما يلي:-

التمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يخضع لمراجعة الهيئة الشرعية للمصرف. فترات تسديد قيمة التمويل مرنة، حيث تصل مدة تسديده لـ ٦٠ شهراً. يحمي تمويل وطني العملاء من تقلب أسعار السلع عند الاستعانة به في تجارة السلع.

كيفية التقديم على تمويل وطني

حدد بنك الراجحي القنوات التي يمكن من خلالها الحصول على التمويل الشخصي وهى كما يأتي:-