الصحة الإسرائيلية: 1400 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، أنه تم رصد 1400 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو الإحصاء الأعلى للاصابات الجديدة فى يوم واحد منذ منتصف أكتوبر الماضى.





ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن الوزارة، أن معامل العدوى ارتفع الآن إلى 1.34، مما يشير إلى انتشار كبير للوباء، وأن من بين نتائج اختبارات فيروس كورونا المستلمة الأربعاء كانت 1.44% إيجابية. وفى 12 ديسمبر كانت نسبة ايجابية الاصابة 0.56%.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك الآن 9591 حالة إصابة بفيروس كورونا نشطة فى جميع أنحاء إسرائيل، وأنه من بين 124 مريضا بفيروس كورونا فى المستشفى هناك 83 حالة خطيرة، من بينهم 48 حالة حرجة. وتم وضع 39 مصابا على أجهزة التنفس فيما تم توصيل 16 بأجهزة القلب والرئة.

ومنذ بداية الجائحة، توفى 8 آلاف و239 شخصا جراء فيروس كورونا فى إسرائيل، غالبيتهم العظمى غير محصنين باللقاح المضاد للفيروس.