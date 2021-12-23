ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن الوزارة، أن معامل العدوى ارتفع الآن إلى 1.34، مما يشير إلى انتشار كبير للوباء، وأن من بين نتائج اختبارات فيروس كورونا المستلمة الأربعاء كانت 1.44% إيجابية. وفى 12 ديسمبر كانت نسبة ايجابية الاصابة 0.56%.
وأشارت الوزارة إلى أن هناك الآن 9591 حالة إصابة بفيروس كورونا نشطة فى جميع أنحاء إسرائيل، وأنه من بين 124 مريضا بفيروس كورونا فى المستشفى هناك 83 حالة خطيرة، من بينهم 48 حالة حرجة. وتم وضع 39 مصابا على أجهزة التنفس فيما تم توصيل 16 بأجهزة القلب والرئة.
ومنذ بداية الجائحة، توفى 8 آلاف و239 شخصا جراء فيروس كورونا فى إسرائيل، غالبيتهم العظمى غير محصنين باللقاح المضاد للفيروس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة الإسرائيلية: 1400 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.