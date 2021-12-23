المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية

جدة - نرمين السيد - وشددت الحكومة المغربية على أن خطر تفشى وباء كورونا ما زال قائمًا ومستمرًا، مؤكدة أن "الظرفية الراهنة تبقى فى حاجة إلى التقيد الصارم لجميع المواطنات والمواطنين بكل توجيهات السلطات العمومية وبجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية".

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