رئيس العراق يشيد بدور إيطاليا المساند لقوات الأمن العراقية لمكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس العراقى برهم صالح عمق العلاقات العراقية الإيطالية.. مشيدا بدور إيطاليا المساند لقوات الأمن العراقية فى مكافحة الإرهاب ضمن قوات التحالف الدولى وحلف (الناتو)، إلى جانب الإسهامات فى الجوانب الإنسانية والاجتماعية.





وأشار صالح خلال لقائه اليوم الخميس، وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو ببغداد، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين والسعى المشترك لتعزيزها فى مختلف المجالات، والتعاون الثنائى المشترك فى مواجهة مختلف التحديات لا سيما المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية ومواجهة التداعيات الخطيرة للتغير المناخى وحماية البيئة.

وشدد الرئيس العراقى على ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل نزع فتيل الأزمات فى المنطقة، ودعم مسارات الحوار فى حل الخلافات القائمة وتخفيف التوترات والحيلولة دون التصعيد، حيث أن سياسة العراق المتوازنة تدعم تثبيت الاستقرار الإقليمى، منوها بأن العراق الآمن والمستقر بسيادة كاملة عنصر لا غنى لأمن واستقرار كل المنطقة.

وأكد الوزير الإيطالى التزام بلاده فى دعم أمن واستقرار العراق وتأكيده، مشيدا بالجهود التى يبذلها العراق على الساحة الإقليمية من أجل إرساء السلام، مضيفا أن الحكومة الإيطالية تسعى لتعزيز العلاقات الثنائية مع العراق فى مختلف المجالات.