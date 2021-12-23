إصابة 4 في حريق بواحدة من أكبر منشآت التكرير في أمريكا

أُصيب 4 أشخاص في حريق شب، اليوم الخميس، بمجمع شركة إكسون في بايتاون بولاية تكساس، وهو أحد أكبر منشآت التكرير والبتروكيماويات في الولايات المتحدة.

قالت إكسون إن المصابين الأربعة حالتهم مستقرة وإن باقي الأفراد تم التوصل إليهم جميعا ومعرفة أحوالهم.

وأوضح مسؤول في الشركة في مؤتمر صحفي أن الحريق أثَّر على وحدة لإنتاج البنزين.

تضم منشأة بايتاون مصنعا للمواد الكيميائية وآخر للمركبات العضوية التي يطلق عليها “الأوليفينات” علاوة على رابع أكبر مصفاة لتكرير النفط في الولايات المتحدة، بسعة معالجة تبلغ 560500 برميل يوميا من الخام.

وقالت مصادر مطلعة على العمليات في المنشأة إن الحريق اندلع في وحدة للمعالجة المائية بمصفاة النفط التي أُغلقت أمس الأربعاء بسبب تسرب في منظومة أنابيب التحويل المساعدة، مضيفة أن المصابين مقاولون كانوا يعملون على إصلاح التسرب.