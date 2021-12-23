نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الخشب 2022 بنسبة 93.3% ارتفاع أسعار الأخشاب عالمياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار الخشب 2022 خلال السنوات القليلة الماضية، كانت أسعار الأخشاب عرضة لارتفاعات وانخفاضات كبيرة في جميع أنحاء العالم. حدث هذا في أعقاب الفيضانات الأخيرة في كندا. نتيجة للزيادة الكبيرة في الطلب، من المحتمل أن تكون الشحنات القادمة من هناك قد تقلصت. في مواجهة صناعة البناء المتزايدة في الولايات المتحدة وفي عام 2022، من المتوقع أن ترتفع أسعار الأخشاب العالمية.

أينما كنت وعلي نفس المنوال. من المهم ملاحظة أن عقود الأخشاب الآجلة يتم تحريرها على أساس مستمر منذ منتصف نوفمبر من هذا العام، ارتفعت التجارة بنسبة كبيرة تقدر بأكثر من 93.3 في المائة. ويصاحب ذلك ارتفاع كبير في الأسعار.

فيما يتعلق بالتكاليف، تجدر الإشارة إلى أنه خلال الصفقات الأخيرة، بلغ متوسط ​​أسعار الأخشاب في جميع أنحاء العالم حوالي 1044 دولارًا أَمْرِيكِيًّا لكل ألف قدم. مقارنة بالأسعار السابقة التي تم تحديدها في نوفمبر. وبلغ هذا حوالي 540 دولارا لكل ألف قدم.

أسعار الخشب 2022

من ناحية أخرى، يجب التأكيد على أن هذا النمو يمكن ربطه بمجموعة متنوعة من العوامل. وتجدر الإشارة إلى أن أحد أهم الأسباب هو حدوث الفيضانات في كولومبيا البريطانية في نوفمبر. ونتيجة لذلك، كانت هناك أمطار غزيرة تسببت في توقف مؤقت في شحن الأخشاب في جميع أنحاء العالم.

نتيجة لذلك، حدث هذا الارتفاع نتيجة عجز العرض. وتجدر الإشارة إلى أن ما يقرب من نصف الأخشاب المنتجة في أقصى غرب كندا يتم تصديرها وهذا فقط من إنتاج الأخشاب اللينة إلى الولايات المتحدة.

من ناحية أخرى، يجب التأكيد على أن هذه الزيادة تلتها نتائج أثرت على نشاط بناء المساكن، ونتيجة لذلك على أسعار المساكن. وتجدر الإشارة إلى أنه قبل المسيرة، كان نشاط بناء المنازل في الولايات المتحدة واضحًا ومثمرًا.

ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار العقارات بنحو 11.8٪. ومع ذلك، مع بداية فصل الشتاء، قد يكون هناك توقف مؤقت في أنشطة البناء نتيجة هذا الارتفاع ونقص العرض.