لحملة الثانوية وظيفة جندي رابط وظائف المديرية العامة للسجون 1443 jobs.sa

رابط وظائف المديرية العامة للسجون بعد أن أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بجهاز وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن حاجتها لملء عدد من الوظائف برتبة جندي للرجال، ووضعت الإدارة الشروط العامة التي يجب توافرها. أصبح الربط بين وظائف المديرية العامة للسجون السعودية موضوع بحث مكثف اليوم من قبل الشباب السعودي الذين يحلمون بالالتحاق بوظيفة عسكرية بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

رابط وظائف المديرية العامة للسجون

أفادت الإدارة العامة للسجون أن التسجيل سيبدأ يوم الأحد 26 ديسمبر 2021 م الموافق 22/5/1443 ه، ويستمر حتى يوم الخميس 30 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م الموافق 26/5/1442 ه، وفق الاشتراطات العامة. للتسجيل وهي كالتالي:

باستثناء الأفراد الذين نشئوا مع والديهم خارج المملكة أثناء خدمتهم للوطن، يجب أن يكون المرشح سعودي الجنسية والأصل.

يجب أن يكون مقدم الطلب على شخصية أخلاقية ممتازة ولم تتم إدانته من قبل بارتكاب جريمة.

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو مؤهل مماثل.

إذا كانت بيانات الاعتماد من دولة أخرى غير المملكة العربية السعودية، فيجب معادلتها من قبل وزارة التعليم السعودية.

يجب أن يفي طول ووزن مقدم الطلب بالمتطلبات الطبية للقبول في إدارة السجن.

لا يجوز له العمل بأية صفة أخرى سواء في القطاع العام أو الخاص.

إن يجتاز جميع الاختبارات والمقابلات الشخصية ذات الصلة من أجل النظر في المناصب.

قم بتسجيل الدخول إلى موقع jobs. sa ، موقع أبشر للتوظيف.

، موقع أبشر للتوظيف. املأ المعلومات الشخصية المطلوبة للوصول إلى الموقع.

حدد رمز الوظيفة الشاغرة من القائمة المنسدلة.

حدد ما تستلزمه وظيفة الجندي.

قم بعمل قائمة بالمعلومات الشخصية المطلوبة. يجب أن تكون البيانات التي يتم التقاطها دقيقة وصحيحة.

قم بتأكيد المعلومات المدخلة، ثم قم بإرسال وطباعة الطلب، مع الاحتفاظ برقم الطلب للرجوع إليه في المستقبل.

شروط التقديم لمهنة الجنديخطوت التسجيل في وظائف مصلحة السجونالمديرية العامة للسجون

المديرية العامة للسجون السعودية هي إحدى إدارات وزارة الداخلية المسؤولة عن تنسيق عمل السجون، والحفاظ على أمن السجون، وتوفير الأمن والرعاية الصحية للنزلاء. الرياض هي موطن لمقر المنظمة. تأسست عام 1388 ه وتعتبر من أهم الإدارات بوزارة الداخلية.