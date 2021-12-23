بوتن: نتعاون مع الصين لصناعة أسلحة ذات تقنيات عالية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس، إن روسيا والصين تتعاونان في مجالات مختلفة، بما فيها صناعة التقنيات العسكرية العالية.
وذكر بوتن، خلال جوابه عن سؤال أحد الصحفيين بشأن التعاون مع الصين: "روسيا تعمل مع الصين على تعزيز التعاون التجاري، والتعاون في مجال حقوق الإنسان ومعالجة التغير المناخي".
وأضاف: "الصين تتوفر على واحدة من أكثر الجيوش تقدما في مجال التكنولوجيا، ونحن نعمل معهم على تطوير أسلحة عالية الدقة".
وأشار الرئيس الروسي إلى أن لديه علاقة ثقة مع الزعيم الصيني شي جين بينغ، مبرزا أن ذلك من شأنه أن يساعد في بناء "علاقات عملية ناجحة".
ويأتي حديث بوتن فيما تواجه بلاده اتهامات باستعدادها لشن هجوم عسكري على أوكرانيا، وهو الأمر الذي تنفيه موسكو.
وأكد الرئيس الروسي، مرارا، أنه لا يريد "نزاعا" في أوكرانيا، ولكنه يطالب بضمانات أمنية في المناطق الساخنة.
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