الإمارات: محاولة استهداف مطار أبها تصعيد خطير وعمل جبان

جدة - نرمين السيد - أعربت دولة الإمارات، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثى الإرهابية استهداف مطار أبها الدولى فى المملكة العربية السعودية، من خلال طائرة بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.





واعتبرت دولة الإمارات - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولى، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أن محاولة استهداف المطار تعد تصعيدًا خطيرًا وعملاً جبانًا يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، وهو بمثابة جريمة حرب تستدعى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية من تهديدات الحوثيين.

وجددت الوزارة، تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها فى صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها فى كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أنّ أمن الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كلّ لا يتجزأ، وأن أى تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.