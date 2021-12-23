هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تطلق خدمة التجوال المحلي في قرى وهجر مكة المكرمة والباحة

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلن الدكتور محمد التميمي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم إطلاق المرحلة الخامسة من خدمة التجوال المحلي في قرى وهجر مكة المكرمة والباحة بعد أن كان مقتصر على أربع مراحل بدأت بمنطقة عسير، ويستهدف هذا المشروع الوطني النوعي خدمة المواطنين والمقيمين لتقديم خدمات نوعية وتعدد الخيارات للمستخدمين في القرى والهجر في منطقتي مكة المكرمة والباحة والتي تجاوز عدد القري فيها 5737 قرية لعدد سكان تجاوز الملايين.

وأضاف أن هذه الخدمة تأتي من انطلاق المملكة لرؤية 2030 في تحقيق جودة خدمات المواطنين والمقيمين ورفع جودة الحياة ،واليوم تنطلق قبل بداية ميلاد العام القادم وهو 2022 الخدمة لتقطي كافة مناطق المملكة وهى كالتالي:

قري وهجر تبوك – قرى وهجر حائل – قرى وهجر القصيم – قرى وهجر المدينة المنورة – فرى وهجر مكة المكرمة – قرى وهجر عسير – قرى وهجر الباحة – قرى وهجر الرياض وكذلك وقرى وهجر الحدود الشمالية والشرقية

ومن جهته بين المهندس عبدالله الميدل نائب المحافظ لقطاع الاتصال أن أبرز مكتسبات التجوال المحلي هو رفع نسبة تغطية شبكة اتصال السعودية إلى 97% بعد التعاون مع ثلاث شركات اتصال سعودية زين وموبايلي وSTC بعد أن كانت نسبة التغطية شبكة الاتصال السعودية 54% فقط.

ومن جانب أخر أشار المهندس تامر الخويطر مدير البنية التحتية في هيئة الاتصالات هدفنا الأساسي هو استمرارية الخدمة للمستخدمين جميعا بحيث لا ينقطعون عن التواصل وضمان استمراريتها من أهم مقومات الحياة مؤكدا أن قطاع الاتصالات والمعلومات قطاع مهم وحيوي جداً.

ما هو التجوال المحلي

وضح الخويطر أن التجوال المحلي هي خدمة تمكن المستخدمين من تغير الشبكة إلى مقدم خدمة أخر عند عدم توفر الخدمة الأساسي دون أي رسوم إضافية.

وتداولت الصحف السعودية هذا الخبر اليوم فعلى سبيل المثال كتب الأستاذ عبد الله البرقاوي نائب رئيس تحرير صحيفة سبق الإلكترونية مدونة قال فيها خبر جميل لسكان كافة قرى وهجر منطقة مكة المكرمة أطلقت اليوم خدمة التجوال المحلي، في جميع القرى والهجر بالمنطقة بإمكان المستخدم، تغيير الشبكة إلى أي شركة، عند عدم توافر تغطية للشركة التي يحمل شريحة منها، دون أي رسوم إضافية الخدمة تتيح لك إجراء المكالمات واستخدام الإنترنت.

كما نشرت شركة الاتصالات السعودية STC تويتة على موقعها الرسمي توتير خدمة التجوال المحلي متاحة الآن بقرى وهجر مكة المكرمة والباحة تقدر من خلالها تختار الشبكة اللي تدعم المكالمات والإنترنت بمنطقتك وبدون أي رسوم إضافية مضيفة أن الخدمة تضمن الخدمات الصوتية وخدمات الإنترنت دون أي تكلفة إضافية.