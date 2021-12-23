“الديوان الملكي” طلب مساعدة مالية من الأمير محمد بن سلمان بالخطوات إلكترونيًا

الديوان الملكي السعودي يقدم العديد من المساعدات العينية للمواطنين، وخاصة الأسر المتعففة، لذلك يمكنك تقديم طلب للمساعدة من سمو الأمير محمد بن سلمان، عند تقديم برقية المساعدة يجب أن تكون من الأسر المتعثرة، مع تقديم ما يثبت ذلك فهناك العديد من الأشخاص يبحثون عن طريقة طلب المساعدة المادية من سمو الأمير، في ظل تحديات الحياة الصعبة التي يواجهونها مثل الظروف السائدة في البلاد، وكذلك حاجة الكثيرين للزواج وغيرهم ممن لديهم ديون يريدون سدادها، ومن خلال السطور التالية سوف نقدم خطوات كتابة برقية لطلب المساعدة.

الديوان الملكي طلب مساعدة من محمد بن سلمان

من خلال الديوان الملكي السعودي يمكنك تقديم طلب للحصول علي المساعدة، بالإضافة إلي ذلك يمكنك التواصل مع الجهات العاملة بالديوان من خلال الأرقام التي يحددها، فقد حدد الديوان المساعدات والتي تتضمن التالي:

المساعدة المالية الفورية.

المساعدة في العلاج والعمليات الجراحية.

الأراضي السكنية المجانية.

المساعدة في الزواج.

طلب مساعدة لسداد القروض.

نموذج كتابة طلب مساعدة إلى محمد بن سلمان

من خلال التالي نوضح خطوات كتابة برقية لطلب مساعدة، ويمكنك اتباع الخطوات الأتية:

والآن في بداية الطلب اكتب (بسم الله الرحمن الرحيم) ثم تحية للأمير محمد. ثم قم بكتابة أتقدم مع ذكر الاسم. يجب عليك استكمال البرقية بجملة “أتقدم بطلب مساعدة مالية” مع ذكر المبلغ المطلوب. ثم يجب عليك كتابة سبب احتياجك للمال. ثم اكتب في نهاية الطلب (أطلب من سمو الأمير أن يدرس بعناية الطلب المقدم إليكم ، والله ولي التوفيق). يجب على الشخص الذي يكتب الطلب كتابة العنوان الوطني. ثم قم بتدوين رقم الهوية الوطنية ، بالإضافة إلى اسم الشخص مقدم الطلب. من خلال تقديمك للطلب، تتم بعد ذلك الموافقة على الطلب من الجهات المعنية.

خطوات طلب المساعدة

من خلال اتباع الخطوات التالية يمكنك التسجيل وطلب المساعدة:

عليك أن تذهب إلى الديوان الملكي الذي يختص بالمساعدة المالية.

بعد ذلك يمكنك تسجيل الدخول.

ثم قم بتدوين جميع البيانات المطلوبة.

ستجد الآن أيضًا في هذه الصفحة النموذج المتعلق بالمساعدة المالية أو العينية المقدمة من الأمير محمد بن سلمان.

أدخل البيانات المطلوبة الواردة في هذا النموذج.

قم بإرسال الطلب.

أرقام الديوان الملكي للتواصل

يمكن لأي مواطن سعودي يتقدم بخطاب إلى ديوان البلاط السلطاني لطلب المساعدة في جميع مجالات الحياة الاتصال على الرقم 8004000000 من مدن ومحافظات المملكة.

كما يمكن الاتصال من خارج حدود الدولة. من خلال الاتصال بالرقم 92003003 يوميًا، ويمكن أيضًا تتبع طلب المساعدة المالية.