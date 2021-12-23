GTA: San Andreas للاندرويد 2022 تثبيت الإصدار المنتظر من لعبة GTA V للاندرويد

GTA: San Andreas للاندرويد ، رسميا الآن من شركة ROCK STAR GAME تم نزول التحديث الأخير والمنتظر من لعبة GTA V للاندرويد. والذي ينتظره الكثير من عشاق اللعبة والتي دائما تفوز بإعجاب المستخدمين الذين يلعبون الألعاب الإلكترونية. كما يتم البحث دائما عن هذه اللعبة الشهيرة تحديدا سان أندرياس. والتي تعمل منذ بدايتها على الكمبيوتر ثم تم إصدارها للبلاي ستيشن بأنواعه كذلك تم إصدارها أيضا للإكس بوكس. ومؤخرا وتحديدا منذ حوالي أربعة سنوات أصدرت شركة ROCK STAR GAME. نسخة تعمل كليا على الجوالات بأنواعها اندرويد وايفون كما تم إصدارها أيضا على أجهزة التابلت. وأجهزة الأي باد من آبل. كما تم إصدار أيضا لعبة Grand Theft Auto: Vice city الإصدار الأول من اللعبة الشهيرة. واليوم عزيزي القارئ سوف نعرض لك بالخطوات الأمنة على جوالك والتي تحمي بياناتك من السرقة لتثبيت الإصدار الأشهر من سان أندرياس. كما سنعرض متطلبات التحديث المنتظر 2022 للجوال وذلك من خلال السطور القليلة القادمة.

خطوات تثبيت GTA: San Andreas للاندرويد الإصدار المنتظر 2022

شبكة الأنترنت مليئة بالخطوات والتفاصيل والطرق الكثيرة التي تعد غير رسمية. ومنها الخطوات الشهيرة وهي برمجة اللعبة مرة أخرى من قبل الموقع الذي يقوم بطرح هذه الخدمة ويقوم بتغيير الإعلان الترويجي لها. ثم يتم إصدارها تحت اسم الموقع ويتم خداع الزائر بأن لعبة Grand Theft Auto: San Andreas متوفر بالموقع. ولكن في الحقيقة هي نسخة غير أصلية ويتم نزولها علي جوالك مقابل سرقة بياناتك الإلكترونية. لذلك نقوم بتحذيرك من تلك المواقع ويجب إتباع التالي للحصول عليها بطرقة أمنة.

يجب أولا الاتصال بالأنترنت من أقرب شبكة WIFI.

كما يجب علينا تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني علي تطبيق جوجل بلاي.

ثم البحث عن لعبة Grand Theft Auto . من شريط البحث أعلى صفحة جوجل.

. من شريط البحث أعلى صفحة جوجل. بعد الضغط على بحث سيتم ظهور بعض النتائج كالتالي. (جراند ثفت أوتو سان أندرياس، GTA V APK فايس سيتي، وجراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز).

فايس سيتي، وجراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز). يجب اختيار GTA: San Andreas للاندرويد والضغط عليها.

والضغط عليها. سوف يتم إدخالك علي الصفحة الرئيسية ويجب الضغط على القيمة المقدرة من جوجل بلاي 30 ريال سعودي. وذلك عن طريق البطاقات الائتمانية التي تعمل على الأنترنت.

والآن وبعد الدفع مباشرة سوف يتم الحصول على اللعبة على جوالك بدون إعلان مزعج يظهر على الجوال.

الشروط المطلوبة لتشغيل لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس التحديث الجديد 2022

مثل أي لعبة إلكترونية كلما ذادت التحديثات ذادت شروط تشغيلها خاصا على الجوالات التي تعمل بنظام أندرويد. وكما نعرف أن لعبة GTA V الأصلية سان أندرياس أنها تعمل بتصميم كبير وتصميم خيالي لثلاثة مدن مبنيين علي مدن أمريكية حالية. يتخللها طرق وكباري وأراضي شاسعة من الصحراء ومن القرى الريفية. كما أن السيارات تشبه الحقيقة ويمكن قيادة القطارات وذلك عكس الإصدار من لعبة Grand Theft Auto: Vice city. الذي يعمل بنظام أقل نسبيا من سان أندرياس. ولشروط التحديث الجديد يجب قراءة الشروط التالية.

لعبة Grand Theft Auto: San Andreas يصل مساحتها من جوجل بلاي 5 جيجا بايت. فمن اللازم توفر السعة هذه في الجوال ويجب توفر ضعفها في حالة التحديثات المستمرة.

يصل مساحتها من جوجل بلاي 5 جيجا بايت. فمن اللازم توفر السعة هذه في الجوال ويجب توفر ضعفها في حالة التحديثات المستمرة. تعمل أيضا اللعبة علي ذاكرة عشوائية لا تقل عن 6 جيجا لضمان تشغيل اللعبة بسرعة ممتازة بدون تقطيع.

أداء GTA: San Andreas للاندرويد كبير جدا ولا يمكن أن تعمل على أي معالج من الفئات المتوسطة بل يجب أحتواء الجوال على معالج قوي ويفضل أن يكون من وحش الألعاب سناب دراجون 865 كحد أدنى لتشغيل اللعبة بسلاسة.

كبير جدا ولا يمكن أن تعمل على أي معالج من الفئات المتوسطة بل يجب أحتواء الجوال على معالج قوي ويفضل أن يكون من وحش الألعاب سناب دراجون 865 كحد أدنى لتشغيل اللعبة بسلاسة. كما يجب لتعمل لعبة GTA V الأصلية بجودة كبيرة يجب أن يأتي الجوال بمعالج رسوميات شاشة قويا.

بجودة كبيرة يجب أن يأتي الجوال بمعالج رسوميات شاشة قويا. اندرويد 11 هو النظام تشغيل اللعبة. كذلك ستعمل أيضا على اندرويد 12 القادم.

عزيزي القارئ لقد قمنا بعرض لك الخطوات التي يمكن أن تتبعها في تثبيت GTA: San Andreas للاندرويد. كما استعرضنا أيضا شروط ومتطلبات التحديث الجديد 2022 من لعبة GTA V للاندرويد. نتمنى لكم الاستمتاع باللعب ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.