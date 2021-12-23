الاردن : أرقام المنحنى الوبائي تنخفض بشكل غير متوقع

دوت الخليج :- قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي إن أرقام المنحنى الوبائي تنخفض بشكل سريع وغير متوقع.
وبيّن في حديث لبرنامج هذا المساء الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني، الثلاثاء، أنه وعند مقارنة الأسابيع الوبائية الماضية، فإن نلاحظ زيادة بداية في أعداد الإصابات بلغت 32%، تبعها في الأسبوع الذي تلاه 30%، ثم انخفضت إلى 17%، و10% والآن بلغ الانخفاض -20% عن الأسبوع الأخير.
وأشار البلبيسي إلى أن الأسبوع الأخير (50) سجلت فيه 28 ألف إصابة مقارنة بالأسبوع (49) والذي شهد تسجيل 35 ألف إصابة وبانخفاض قدرت نسبته نحو 20%.
ولفت البلبيسي إلى أن "كل مؤشراتنا بدأت بالانخفاض" لافتاً إلى أن الأسبوع الحالي (51) من المتوقع أن يسجل فيه انخفاضاً عن الأسبوع الماضي سواء على مستوى الإصابات أو إيجابية الفحوصات.
وحذر البلبيسي من انتشار المتحور أوميكرون "الخوف منه ويجب أن نكون منتبهين لذلك، حيث لا يمكن منع أي فيروس من دخول البلد مهما كانت القرارات والإجراءات، وما يجري هو تأخير لدخوله والاستعداد له".
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