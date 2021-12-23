جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الرئاسة العراقية قولها، اليوم الخميس، إن الرئيس صالح، استقبل فى قصر بغداد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمى"، مبينة أنه "جرى، بحث الأوضاع العامة والتأكيد على حماية الاستقرار وترسيخه، وحفظ أمن وسلامة المواطنين، وتعزيز سلطة الدولة ودعم الأجهزة الأمنية فى ملاحقة خلايا الإرهاب التى تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار فى بعض المدن وغلق الثغرات.
وأضافت أن الجانبين أكدا على أهمية التكاتف ورص الصف الوطنى ودعم الحوار والتلاقى فى حسم المسائل العالقة، والانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية التى تنتظر البلد، والتركيز على احتياجات المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، لافتة إلى أنه تم التأكيد على أهمية تخفيف التوترات الإقليمية، وضرورة تأمين استقرار العراق وسيادته ودوره المحورى فى المنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صالح والكاظمى: ندعم جهود الأجهزة الأمنية فى ملاحقة بقايا الإرهاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.