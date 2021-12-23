الدعم السكني وموعد صرف الدعم للفئات المستحقة والمستفيدة من الدعم

الدعم السكني هو أحد البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان تحت إشراف صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية، والهدف من توفير البرنامج هو العمل علي دعم بعض من المواطنين من أبناء المملكة والمستحقين للدعم ممن تنطبق عليهم الشروط التي يتم وضعها من قبل الصندوق للحصول علي ذلك الدعم، مما يعمل على رفع لمستوي المعيشي لتلك الفئات والعمل علي توفير حياة كريمة للمواطنين، وقد أشار الصندوق العقاري إلي أنه يتم تحديد مبلغ مالي محدد لكل مواطن كلاً حسب الظروف التي يمر بها بشكل شهري، وغالياً ما يتجاوز مبلغ الدعم العقاري الكلي لجميع المستفيدين عن 670 مليون ريال سعودي شهرياً، ويقدم البرنامج نحو 280 ألف وحدة سكنية للمواطنين حتي تتمكن الأسر السعودية من تملك منازل خاصة بهم وتحقيق رؤية أهداف المملكة 2030 .

الدعم السكني وموعد صرف الدعم

ن خلال المقال يمكنك التعرف علي رقم سكني الموحد، وقد قام صندوق التنمية العقارية بالتأكيد علي أنه تم إيداع المبالغ المستحقة للأسر المستفيدة من برنامج الدعم السكني ، ومن المقرر صرف مبلغ الدعم لشهر جمادي الأولي ” راتب شهر ديسمبر” اليوم الخميس الموافق 23 من ديسمبر 2021 ميلادية والموافق 19/5/1443 هجرية،وبإمكان المستفيدين من برنامج الدعم الاستعلام عن جميع التفاصيل الخاصة بالدعم المخصص من خلال الموقع الرسمي الخاص لمنصة الدعم ” سكني” ، وبعد ذلك سوغ يتم انتقالهم الي صفحة إلكترونية جديدة يتم من خلالها كتابة البيانات الخاصة بك بشكل صحيح من اجل الحصول علي التفاصيل الخاصة بالدعم وقيمته وموعد نزول مبلغ الدعم المستحق كل شهر.

الشروط التي يجب توافرها للحصول علي الدعم

من خلال المقال يمكنك التعرف علي منحة الأراضي المجانية من سكني، أما عن الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين في برنامج الدعم للحصول علي المبلغ المالي شهرياً فهي كالتالي: