"الغذاء والدواء الأميركية" تجيز دواء ميرك المضاد لكوفيد-19

أجازت إدارة الغذاء والدواء الأميركية "FDA" الخميس الاستخدام الطارئ للدواء المضاد لكوفيد-19 لدى البالغين المعرضين لأخطار عالية والذي أنتجه مختبر ميرك، وذلك غداة السماح باستخدام حبة مماثلة طورتها شركة فايزر.
وقالت المسؤولة في إدارة الغذاء والدواء باتريسيا كافازوني إن "الإجازة اليوم تضيف علاجا جديدا ضد كوفيد-19 على شكل حبة تؤخذ من طريق الفم".
وأضافت "هذا الدواء يمكن أن يؤخذ في الأيام الخمسة اللاحقة لظهور أعراض الإصابة، وهو يقلل من خطر دخول المستشفى والوفاة بنسبة 30 بالمئة لمن صحتهم ضعيفة".
وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية وافقت الأربعاء على علاج مماثل من إنتاج فايزر، يتم تسويقه باسم باكسلوفيد ويقلل من المخاطر نفسها بنسبة 90 بالمئة، وفق دراسات أولية. وهذا الدواء مكون من حبتين تؤخذان مرتين في اليوم لمدة 5 أيام، ويمكن إعطاء هذا الدواء للمرضى المعرضين لأشكال خطرة من المرض وتتجاوز أعمارهم 12 عاما.
أما علاج ميرك المسمى مولنوبيرافير، فهو مكون من ثماني جرعات يوميا لمدة خمسة أيام.
وشددت إدارة الغذاء والدواء الأميركية في بيانها على أن هذين العلاجين مكملان للقاح الذي يظل الأداة الرئيسية في مكافحة جائحة كوفيد-19.
واشترت الولايات المتحدة 3.1 ملايين نموذج من علاج شركة ميرك و10 ملايين من شركة فايرز.
وتشهد الولايات المتحدة قبل يومين من عيد الميلاد تفشيا سريعا لأوميكرون التي صارت المتحورة السائدة في البلاد.
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