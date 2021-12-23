“تجهيز”رابط وظائف المديرية العامة للسجون 1443 لحملة الثانوية وظيفة جندي jobs.sa

رابط وظائف المديرية العامة للسجون السعودية، أصبح محل بحث مكثف اليوم من قبل الشباب السعودي الحالم بالالتحاق بوظيفة عسكرية من حملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، بعد أن أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف على رتبة جندي للرجال، وحددت الإدارة الشروط العامة التي يجب توافرها في الراغبين لشغل الوظائف، ودعتهم للتسجيل الإلكتروني عبر موقع أبشر توظيف، في المواعيد المقررة للتسجيل الإلكتروني وفيما يلي تفاصيل الإعلان.

موعد التسجيل في وظائف السجون

أعلنت الإدارة العامة للسجون أن التسجيل سينطلق بداية من، يوم الأحد القادم 2021/12/26 الموافق 1443/05/22، ويستمر متاح حتى يوم الخميس 2021/12/30 الموافق 1442/05/26 القادم، وفق الشروط العامة المحددة للتسجيل وهي كما يلي.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه خارج المملكة أثناء خدمة الوطن. أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك وأن لا يكون قد حكم عليه في أي قضايا سابقة. الحصول على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. في حالة أن الشهادة من خارج المملكة يجب أن يتم معادلتها من قبل وزارة التعليم السعودي. أن يكون الطول والوزن يتفق مع اللائحة الطبية المنظمة للقبول في إدارة السجون. أن لا يكون يعمل في أي مكان أخر سواء في القطاع العام أو الخاص. أن يجتاز كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية المطلوبة لشغل الوظائف.

الشروط العامة للتسجيل في وظيفة جنديرابط وظائف المديرية العامة للسجون 1443

الدخول على الموقع الإلكتروني أبشر توظيف jobs.sa.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة لدخول الموقع.

النقر على أيقونة الوظائف الشاغرة.

تحديد وظيفة جندي.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة ويجب أن تكون البيانات المسجلة دقيقة وصحيحة.

الضغط على تأكيد البيانات المسجلة ثم إرسال الطلب وطباعته والاحتفاظ برقم الطلب للمراجعة.

المديرية العامة للسجون

المديرية العامة للسجون السعودية هي إحدى إدارات وزارة الداخلية، معنية بتنظيم عمل السجون والمحافظة على الأمن داخل السجون وتقديم الرعاية الأمنية والصحية للمسجونين، يقع المقر الرئيسي لها في مدينة الرياض، تم تأسيسها عام 1388 هجري وتعتبر من أهم إدارات وزارة الداخلية.

سلم رواتب المديرية العامة للسجون

تعتبر رواتب المديرية العامة للسجون من الرواتب الجيدة في المملكة، مقارنتا ببعض الوظائف الأخرى وفيما يلي سلم رواتب الوظائف بالمديرية.