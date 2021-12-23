لبنان: توقيع اتفاق الكهرباء مع الأردن قد يكون قبل نهاية العام

دوت الخليج :- قال وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض الأربعاء، إنه من الممكن توقيع اتفاق الكهرباء مع الأردن قبل نهاية العام الحالي، وفق حساب مجلس رئاسة الوزراء اللبنانية على موقع تويتر.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أعلن في وقت سابق، التوصل إلى صيغة نهائية لعقد تبادل الطاقة الكهربائية الذي سيزود لبنان بجزء من احتياجاته خلال الفترة المقبلة.

وقال الخرابشة إن أسعار الكهرباء المصدرة إلى لبنان ستتغير وفق أسعار النفط عالميا، موضحا أن الأسعار ستكون مرتبطة بسعر خام برنت في جزء معين إذا كان خام برنت تحت سقف معين، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط عالميا سيرفع الأسعار ضمن معادلة تم الاتفاق عليها تراعي المصلحة اللبنانية.

وتابع " الهدف الرئيسي (من الاتفاق) مساعدة الأشقاء في لبنان بالوضع الصعب الذي يواجهونه".

وتضمنت الاتفاقية وفق الخرابشة، تزويد لبنان بكمية من الطاقة الكهربائية قدرها 150 ميغا واط منذ منتصف الليل حتى الساعة السادسة صباحا، ثم 250 ميغا واط منذ الساعة السادسة صباحا وحتى منتصف الليل، وتضمنت أيضا قضايا فنية أخرى تتعلق بموضوع الفاقد وكيفية معالجته، وموضوع كلف العبور والكلف الأخرى.

واستضاف الأردن في وقت سابق، اجتماعا وزارياً ضم الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في كل من الأردن، سوريا ولبنان، تم خلاله الاتفاق على تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية.