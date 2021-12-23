أخبار اليمن : 212 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة

212 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 212 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات 8 غارات لطيران تجسسي على حيس وجبل راس وتحليق طائرة حربية في اجواء الفازة و12 طائرة تجسسية في اجواء الفازة وحيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً استحداث تحصينات قتالية في حيس، و111 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 579 قذيفة و80 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.