الأمم المتحدة: 22 مليون إثيوبى يحتاجون لمساعدات فى 2022

جدة - نرمين السيد - وبحسب الأمم المتحدة، فأنه من المتوقع أن تزداد الاحتياجات الإنسانية لإثيوبيا فى العام المقبل بسبب الصراع المستمر والجفاف والفيضانات وتفشى الأمراض والأوبئة، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدات الغذائية الطارئة آخذ فى الازدياد فى المناطق المنكوبة بالنزاع مثل تيجراى وعفر وأمهرة.
وتشهد إثيوبيا صراع بين جبهة تحرير تيجراى الشعبية والقوات الحكومية منذ نوفمبر 2020، الأمر الذى أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد ملايين آخرين.
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