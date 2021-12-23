الفلبين تتسلم تبرعا ألمانيا بأكثر من مليون ونصف جرعة من لقاح موديرنا

جدة - نرمين السيد - وأوردت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية أن الجرعات وصلت مطار مانيلا الدولى فى إطار مبادرة توزيع اللقاحات "كوفاكس"، مشيرة إلى أن تلك الشحنة ترفع إجمالى الجرعات التى وصلت البلاد إلى 200 مليون جرعة وزع منها 104 ملايين جرعة على الأقل حتى الآن.
وكانت السلطات الفلبينية أعلنت، فى وقت سابق من اليوم، موافقتها على استخدام لقاح "فايزر" للأطفال من عمر خمس سنوات فى ظل جهودها لتوسيع حملتها للتلقيح.
يشار إلى أن أكثر من 7ر46 مليون مواطن تلقحوا بشكل كامل ضد "كورونا" فى الفلبين، وتسعى الحكومة لرفع هذا الرقم إلى 54 مليونا بحلول نهاية العام الجارى.
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