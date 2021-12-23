جدة - نرمين السيد - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن (بقيادة السعودية)، مقتل 310 إرهابيين وتدمير 28 آلية عسكرية حوثية فى مأرب.



جدة - نرمين السيد - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن (بقيادة السعودية)، مقتل 310 إرهابيين وتدمير 28 آلية عسكرية حوثية فى مأرب. وذكر التحالف فى بيان أوردته قناة السعودية الإخبارية، اليوم الخميس، أنه تم تنفيذ 36 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثى فى مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف العربى: مقتل 310 إرهابيين وتدمير 28 آلية عسكرية فى مأرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.